أخبار مصر | وزيرة السياحة تعيد نشر مقال مجلة Conde Nast Traveller السياحية الذي اختار مصر ضمن أفضل المقاصد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تعيد نشر مقال مجلة Conde Nast Traveller السياحية الذي اختار مصر ضمن أفضل المقاصد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت مجلة كوندي ناست ترافلر Conde Nast Traveller الأمريكية السياحية الشهيرة، مقالا إيجابيا تحت عنوان "أفضل المقاصد لقضاء الإجازات لعام 2019"، حيث جاءت مصر في المركز الثانى بين هذه المقاصد والتى من بينها اليونان، إيطاليا، أستراليا، اسكتلاندا، الكاريبى، فرنسا، تاهيتى، موزميبق، ناميبيا، الصين، رومانيا، مومباى بالهند، وسنغافورة، وتعتبر مجلة كوندي ناست ترافلر Conde Nast Traveller متخصصة في مجال السياحة والسفر، وحائزة على العديد من الجوائز العالمية، وموجهة الى شرائح السائحين من أصحاب الإنفاق المرتفع.

وفى ضوء حرص الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة دائما على إعادة نشر مثل هذه الأخبار الإيجابية التي تكتب عن مصر في وسائل الإعلام الأجنبية العالمية، قامت الوزيرة بإعادة نشر هذا المقال على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالترويج لهذه الاخبار الإيجابية من خلال موقع @experienceegypt علي موقع التواصل الاجتماعي ال Instagram.

وأكد المقال على أن مصر عادت بقوة على خريطة السياحة العالمية، وأوضح أن هناك زخما سياحيا متزايدا في مختلف الأماكن في مصر، فهناك اقبالا على الرحلات النيلية حيث أطلقت إحدى الفنادق العائمة رحلات أسبوعية لسفنها الخشبية الجميلة التى تمنح السائح على متنها المتعة أثناء النظر إلى منحدرات الحجر الرملي النوبي والمقابر الأثرية العديدة بالأقصر، إضافة إلى قيام فندق عائم آخر كبير بتجديدات كثيرة، كما قام الفندق العائم بإضافة مدينة هابو الأثرية (مكان الراحة للملك رمسيس الثانى) على خط سيره في نهر النيل، وتحدث الموقع عن أحد الفنادق الجديدة المزمع افتتاحه قريبا، والتابع لسلسة فنادق عالمية كبرى على ضفاف النيل بالقاهرة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عن سعادتها بأن تكون مصر في مقدمة المقاصد السياحية التي تتحدث عنها هذه المجلة السياحية الهامة، مؤكدة على أن التزايد الواضح في اهتمام المواقع السياحية الشهيرة بمصر كمقصد سياحى متميز مؤشر هام على النجاح الذي يشهده قطاع السياحة في مصر.

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وكان موقع جريدة فاينانشيال تايمز، أكبر جريدة اقتصادية دولية، قد نشر أيضا مقالا ترويجيا يشيد بالرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وخاصة الدهبيات ، واصفا هذه الرحلات بأنها تقدم للسائح تجربة فريدة يرى فيها جوانب من حياة المجتمعات المحلية خلال رحلته، ويتمتع فيها بمشاهدة الاثار المصرية الفريدة، ويستمتع فيها برحلة نيلية لن يراها في أي مكان اخر.

كما قامت مجلة Travel & Leisure الأمريكية العالمية والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم باختيار فندق "سوفيتيل ليجند أولد كتراكت" في المركز الثامن ضمن أفضل 25 فندق في العالم، كما اختارت فندق "فورسيزونز نايل بلازا" في المركز الخامس وفندق Marriott القاهرة في المركز العاشر على مستوى الفنادق في المدن في أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، يأتي ذلك تأكيدا على المستوى المتميز لهذه الفنادق حيث يعتمد ترشيح المجلة للفنادق على العديد من المعايير أهمها مدى جودة الخدمة المقدمة بها ورضاء العملاء.

واختار موقع Trip Advisor المتخصص في السياحة والسفر مدينة الغردقة ضمن أفضل ٢٥ وجهة سياحية في العالم.

وعرضت قناة "ناشيونال جيوجرافيك" تقريرا جديدا لأفضل الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، واحتل شاطئ دهب فى محافظة جنوب سيناء المركز الأول فى قائمة أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن شاطئ دهب يتميز بنقاء المياه التى تضم أشكالاً مختلفة من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى أن تجربة الغطس فى هذا الشاطئ مميزة للغاية، وتعد محمية أبو جالوم من الأماكن المميزة التى يمكن الذهاب إليها خلال زيارة شواطئ دهب، وكذلك الاستمتاع بالحياة البدوية فى هذه المنطقة.