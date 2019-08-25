شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوقّع 11 عقدًا لتقنين أراضي أملاك دولة لمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الأحد، 11 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، لتصل عقود التقنين إلى 203 عقود.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه سيتم استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع.