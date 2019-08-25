شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تفتتح مدرسة جديدة بمحافظة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع ‏التعليم العام، الأحد، في افتتاح مدرسة درويش الصياد الثانوية بصفط راشين بإدارة ‏ببا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل التوسع في تحسين الخدمة ‏التعليمية، وبالإنابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية ‏والتعليم.

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وحضر الافتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار هاني ‏عبدالجابر، محافظ بني سويف، ومحمد حسام، مدير مديرية ‏التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ومدير ‏عام هيئة الأبنية التعليمية. ‏

وتبلغ مساحة المدرسة الإجمالية 2223 متراً، ‏ومساحة المباني 548 متراً وبلغت تكلفة إنشائها 5 ملايين و995 ألف جنيه، ‏وتتكون من طابق أرضي و2 علوي، وتضم 9 فصول دراسية، غرف للإدارة ‏والمدرسين ومعمل مطور، ومعمل حاسب آلي، ومصلى، وغرف للهوايات، ‏وفراغ متعدد الأغراض وغرفة طبيب.‏

وقال الدكتور رضا حجازي، إن «المدرسة التي تم افتتاحها تعد نموذجًا مشرفًا من ‏نماذج المشاركة المجتمعية، حيث تبرع المواطن درويش الصياد بقطعة ‏الأرض التي تم إنشاء المدرسة عليها»، مؤكدًا أن «الدولة تثمن جهود المواطنين الداعمين لإقامة ‏مؤسسات تعليمية بغرض المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة».