شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تفتتح مدرسة جديدة بمحافظة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، الأحد، في افتتاح مدرسة درويش الصياد الثانوية بصفط راشين بإدارة ببا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل التوسع في تحسين الخدمة التعليمية، وبالإنابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وحضر الافتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، ومحمد حسام، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية.
وتبلغ مساحة المدرسة الإجمالية 2223 متراً، ومساحة المباني 548 متراً وبلغت تكلفة إنشائها 5 ملايين و995 ألف جنيه، وتتكون من طابق أرضي و2 علوي، وتضم 9 فصول دراسية، غرف للإدارة والمدرسين ومعمل مطور، ومعمل حاسب آلي، ومصلى، وغرف للهوايات، وفراغ متعدد الأغراض وغرفة طبيب.
وقال الدكتور رضا حجازي، إن «المدرسة التي تم افتتاحها تعد نموذجًا مشرفًا من نماذج المشاركة المجتمعية، حيث تبرع المواطن درويش الصياد بقطعة الأرض التي تم إنشاء المدرسة عليها»، مؤكدًا أن «الدولة تثمن جهود المواطنين الداعمين لإقامة مؤسسات تعليمية بغرض المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة».
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