شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يستقبل المفتي ووزير الأوقاف في «العيد القومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بديوان عام المحافظة، لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتأتي الزيارة تزامنًا مع احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي الذي أعلن المحافظ عن بدءه منذ بداية أغسطس الجاري، من خلال افتتاحيات مشروعات في القطاعات مثل المدارس والمياه والصرف الصحي والإسكان وغيرها.