شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد يشرح أهمية تخفيض سعر الفائدة البنكية في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة له عدد من الإيجابيات والسلبيات.
وأضاف سليمان، خلال لقاء إعلامي، أن «الاتجاه العام للبنوك المركزية في العالم تخفيض سعر الفائدة، بسبب التنافس بين الدول لتقوية العملة المحلية وجذب الاستثمارات».
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن خفض سعر الفائدة يعني تخفيض تكلفة الاقتراض، وبالتالي زيادة الاستثمار، بشرط وجود بيئة تشريعية مميزة، وبنية تحتية قوية.
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