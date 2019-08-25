شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي عددًا من قادة الدول المشاركة في قمة السبع بفرنسا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع المقامة في مدينة «بياريتز» الفرنسية، على هامش مشاركته في أعمال القمة، حيث التقى الرئيس السيسي السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

كما التقى الرئيس السيسي نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا وريس جونسون، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وأجرى الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ومبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، التي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين.