شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون: يجب على كل مواطن أن يفخر بإنجازات مصر الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون الدولي بالجامعة البريطانية، إن دعوة مصر لحضور قمة مجموعة السبع، يعبر عن الإنجاز الاقتصادي لمصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع اقتصادي في المقام الأول لأنه يضم أكبر 7 دول اقتصادية على مستوى العالم.

وأضاف «سعيد»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم، الأحد، أن دول مجموعة السبع تحترم الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر عن طريق الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الدول تسعى إلى تطبيق الخطة الاقتصادية التي قامت بها مصر وتعميمها على مستوى القارة الأفريقية.

وأشار إلى أنه بعد كفاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية بدأت تظهر بوادر هذه الإصلاحات، ويجب على كل مصري أن يفخر بهذه الإنجازات.