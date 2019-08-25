شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولي: قوة مصر سبب دعوتها للمشاركة في قمة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون الدولي بالجامعة البريطانية، عن فخره بما حققته مصر خلال الفترة الماضية، ومشاركتها لأول مرة في اجتماعات قمة مجموعة السبع، مشيرا إلى أن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لحروب كثيرة لعزلها عن قضايا الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية.

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وأضاف «سعيد» خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم، الأحد، أنه خلال فترة وجيزة استطاعت الدولة المصرية أن تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى دعوة مجموعة العشرين ومجموعة الـ8 الكبار لمصر، مشيرا إلى أن كل هذا يعد انتصارا كبيرا لمصر.

وأشار إلى أن الدول الصناعية الكبرى قامت بتشكيل كل هذه التحالفات لتضم الاقتصاديات الأقوى على مستوى العالم، معقبا: «هذه الدول لا تستمع إلا للقوي».