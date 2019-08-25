شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجالية المصرية في باريس: السيسي له دور قوي في «لم الشمل الأفريقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، عن سعادته البالغة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع بمدينة بياريتز الفرنسية، حيث ذكر أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة مع الدول العظمى مّصدر سعادة للمصريين في الخارج، خاصة الجالية المصرية في فرنسا.

وقال «فرهود»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور قوي في لم الشمل الأفريقي، خاصة بعد ترأسه رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الجاري، مؤكدًا أن الرئيس يُشارك في القمة ليس ممثلا عن مصر فقط بل متزعمًا الدول الأفريقية.

وأكد رئيس الجالية المصرية في باريس أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيسي لها دلالات مهمة في العلاقات بين مصر وفرنسا، فضلا عن تقدير الرئيس الفرنسي للبلاد والسيسي، وهو ما يعزز مكانة القاهرة عالميا وإقليميا، موضحًا أن الإعلام الفرنسي يوجه النظر والرؤية العالمية تجاه هذه القمة.