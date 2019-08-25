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الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، في الصورة التذكارية للقادة المشاركين فى قمة مجموعة السبع g7، التى تعقد فى فرنسا.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي، قد شارك في وقت سابق اليوم فى جلسة عمل حول "الشراكة بين مجموعة الـ 7 وأفريقيا"، بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقادة دول مجموعة الـ 7 ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو.

 

 

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قمة مجموعة السبع (1)

 

قمة مجموعة السبع (3)

 

قمة مجموعة السبع (4)

 

قمة مجموعة السبع (5)

 

قمة مجموعة السبع (6)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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