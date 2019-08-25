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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، في الصورة التذكارية للقادة المشاركين فى قمة مجموعة السبع g7، التى تعقد فى فرنسا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي، قد شارك في وقت سابق اليوم فى جلسة عمل حول "الشراكة بين مجموعة الـ 7 وأفريقيا"، بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقادة دول مجموعة الـ 7 ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو.
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