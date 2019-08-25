السيسى يلتقى المستشارة الألمانية على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا. Advertisements وكان الرئيس السيسى أكد - فى كلمته أمام جلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة الدول السبع الكبار فى فرنسا- أننا لسنا فى حاجة لاستعراض التحديات التى تواجه قارتنا الأفريقية تفصيلاً، وإنما نحتاج للعمل سوياً لإيجاد حلول لها، وفق أولويات دول القارة، واستناداً للعلاقة العضوية، بين تحقيق التنمية بكافة أبعادها من جهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخرى.

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