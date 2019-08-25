شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل 3700 حاجا من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، من نقل 3700 حاجاً على متن 16 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، ضمن جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام والذي ينتهي في 5 من سبتمبر القادم.

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 8 رحلات من مطار جده الدولي لعودة 2000 حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاجًا من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم بعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.

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وتستمر شركة مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة، غدًا الإثنين، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 3 آلاف و700 حاجا.

وتسيير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الإثنين، 8 رحلات من مطار جدة الدولي لنقل 1700 حاجًا، و9 رحلات من مطار المدينة المنورة لنقل 2000 حاجا من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة بخلاف رحلات العمل.