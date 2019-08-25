نشرة الحوادث المسائية.. مقتل أمين شرطة وتفاصيل جديدة بجريمة "طفلة العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مقتل أمين شرطة بمحيط مسجد عمرو بن العاص

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل أمين شرطة بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

إخلاء سبيل مهندسة بحي مصر القديمة

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مهندسة بحي مصر القديمة بكفالة 5 آلاف جنيه.

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التحقق في العثور على شريحة هاتف مع "طفلة العياط" داخل محبسها

تواصل نيابة العياط، التحقيق في قتل طفلة لسائق ميكروباص شرع في اغتصابها بالمنطقة الجبلية في العياط، ومن المقرر نظر تجديد حبسها غدًا الإثنين أمام محكمة جنايات الجيزة.

سجين أبو زعبل في قبضة الأمن

ألقت مباحث القاهرة القبض على مبيض محارة هارب من سجن أبو زعبل إبان أحداث يناير.

استكمال محاكمة 43 متهمًا في قضية "حادث الواحات"

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، لجلسة 1 سبتمبر؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.