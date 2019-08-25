"العيب فيكم أنتم".. شريف مدكور يهاجم منتقدي الإعلام المصري- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

هاجم الإعلامي شريف مدكور منتقدي الإعلام المصري، قائلًا: "الناس كلها بتشتم الإعلام وده شغلي وأكل عيشي ومن حقي أدافع عنه وعن زملائي وفيه نماذج كتير محترمة هتكلم عنها وهتكلم عن نفسي".

وأضاف "مدكور" خلال فيديو مباشر بثه على صفحته، على "فيسبوك"، "أنا مذيع في الإعلام المصري منذ 21 عامًا ، وهناك برامج جيدة لا يتابعها الجمهور وعلى سبيل المثال هناك برنامج مساء DMC وهو نموذج لبرنامج توك شو محترم مفيهوش زعيق وتقدمه الإعلامية المثقفة والمهذبة إيمان الحصري، والإعلامي الذي أفخر به رامي رضوان الذي بدأ من الصفر".

وتحدث "مدكور"، عن مجموعة من النماذج الناجحة في الإعلام، منها صاحبة السعادة، قائلًا "لن أتحدث عنها كثيرا لأنها ملكة وعلى راسنا من فوق واستاذتنا جميعا إسعاد يونس، وأيضا هناك الإعلامية منى الشاذلي وتقدم برنامج اجتماعي محترم على CBC وتستضيف فنانين ومفيش أي لفظ أو خطأ، وهو برنامج جيد يليق بالإعلام المصري".

وعن قناة الحياة، قال شريف مدكور إنه يقدم برنامج "شارع شريف" ومعظم مشاهديه من كبار السن، ومؤخرا من الشباب ويحصل على نسبة مشاهدات عالية، وأحمد فايق على "DMC" والمجهود الجبار اللي بيبذله، وهل بتشوفوا ريهام السهلي المذيعة المحترمة المتألقة والملتزمة واللي مش بيطلع منها العيبة وهي مذيعة مقربة ليا وشهادتي فيها مجروحة بشياكتها وأناقتها وهل بتشوفوا حسام حداد المذيع الشاب الشاطر.

وتابع: "هؤلاء إعلاميون محترفون ليه بتشتموا الإعلام المصري، وتقولوا موجه، ومن ساعة ما اشتغلت فيه محدش قالي أقول إيه منذ عهد مبارك حتى الآن".

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وأضاف: "أنا بطلت أتكلم في السياسة بمزاجي، واللي هيقولي بطبل وأزمر لا أهتم، محدش بيديني أوامر و ميفرقش معايا قولوا اللي أنتوا عاوزينه، أنا حصلي أقوى مرض في الدنيا ومهتمتش".

وقال :"على فكرة، الإعلام اتعمل مش علشان الأخبار والسياسة، أصلا التليفزيون أخترعوه للترويح عن البشر بطريقة رقية والمفروض تكون البرامج ترفيهية زي ما حاصل دلوقتي ومصر بدأت دلوقتي الصح وناس كتير هتنتقدني في ده".

وتساءل شريف: "هي الناس في مصر بتتفرج على إيه؟.. هل بتشوفوا بعض الشباب اللي هما بيقعدوا يقولوا كلام قبيح وواحد يطلع مع مراته يعمل حاجات غير أخلاقية.. أنتوا عاوزين نعمل زيهم؟!".

واختتم رسالته قائلا: "الإعلام المصري زي الفل والغلط مش في الإعلاميين الغلط فيكم، ومن حقي أدافع عن شغلي، وأنتوا اللي مش بتابعوا ومش واثقين فينا وفكرنا كل حاجة بنطبل ونزمر وفعلا كل الكلام ده مش صح عايزين تصدقوا أنتوا أحرار وكل واحد حر وينام على الجنب اللي يرحوا".

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