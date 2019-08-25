الرئاسة تنشر صور مشاركة السيسي في قمة مجموعة الـ7 الكبار بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، صور مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في قمة مجموعة السبع G7 بفرنسا.

وشارك الرئيس السيسي، في الصورة التذكارية للقادة المشاركين في قمة مجموعة السبع.

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وكان الرئيس السيسي، ألقى كلمة اليوم الأحد، خلال جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار التي تعقد في فرنسا، قائلا: إننا بحاجة إلى العمل سويًا من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

وأضاف الرئيس، أن الشعوب الأفريقية تطمح في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، موضحًا أن النهوض بأفريقيا يجب أن يقوم على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد للأزمة في ليبيا، لافتًا إلى أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا لا يحتاج سوى الإراداة السياسية وإخلاص النوايا.