غدًا.. افتتاح مكتبة البحر الأعظم بعد تطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تفتتح وزير الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في السادسة مساء غدٍ الاثنين، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، بعد تطويرها وتجديدها، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة في زيادة وتطوير المنارات الثقافية التابعة للهيئة.

يتكون المشروع من ثلاثة طوابق، ويضم بهو المدخل، استقبال، جاليري معروضات فنية، مكتبة طفل تضم حوالي ألفين كتاب، سينما صيفي، كشك موسيقى، قاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة تضم حوالي 7500 كتاب في مختلف المعارف والعلوم والآداب، ويضم الطابق الأخير مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة.

تحتوي المكتبة على أعداد مجلة "قطر الندى برايل" الثلاثة التي أصدرتها الهيئة، إضافة إلى 100 كتاب بطريقة برايل للمكفوفين للكبار والصغار موزعة على المكتبتين العامة والطفل، كما تضم المكتبة العامة 1162 كتابا مُهدى من أسرة الناقد الراحل علي أبو شادي.