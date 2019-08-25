أخبار مصر | بحضور وزيري التضامن والرياضة.. ختام الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزيري التضامن والرياضة.. ختام الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فعاليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، وستقوم الوزيرة بتسليم الفريق الفائز كأس البطولة.

وسيشهد حضور اللقاء كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وومثلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ونجوم الرياضة، فيما سيقوم الفنان أحمد جمال بمشاركة المتعافين الأغانى المناهضة للإدمان.

وسيعقد اللقاء بالقرية الأوليمبية بالمعادى، غدا الاثنين، فى تمام الساعة 5:30 مساء.