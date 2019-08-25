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ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع ضحايا السيول التي اجتاحت عدد من الولايات إلى 62 قتيلا ونحو 100 جريح.

وقال وكيل وزارة الصحة المكلف الدكتور سليمان عبد الجبار - في مؤتمر صحفي اليوم،الأحد، إن 17 ولاية تأثرت بالسيول، موضحا أن السلطات السودانية ما تزال لديها القدرات والإمكانيات للتعامل مع الموقف، ولم يصل الأمر إلى حد إعلان "حالة الكارثة"، وطلب الإعانات والمساعدات الخارجية".

وأشار إلى أن أكثر من 22 ألفا و600 منزل انهارت بشكل كلي، فيما أنهار أكثر من 13 ألف منزل جزئيا.. مضيفا أنه لم تظهر أي مشاكل بيئي، لافتا إلى أن أكثر الولايات تأثرا هى ولاية النيل الأبيض، والتي تحتاج إلى أكثر من جسر جوي لإيصال الدعم للمتضررين.

 

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