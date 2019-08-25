شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى العدد المطبوع غدا الاثنين تغطية شاملة لمشاركة الرئيس السيسى فى قمة مجموعة السبع الكبار تحت عنوان"كلمة تاريخية للسيسى أمام قمة "السبع الكبار"..السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية.. الرئيس: النهوض بأفريقيا يحتاج إرادة جماعية.. وقارتنا تمتلك إمكانات متنوعة تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولى.. التسوية السياسية طريق الخروج من الأزمة الليبية.. السيسى يستضيف نظراءه الأفارقة على «غداء عمل » لتنسيق المواقف.. ويؤكد أهمية العلاقات الدولية القائمة على الندية والمساواة لتحقيق المصالح المشتركة.



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