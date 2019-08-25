شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب حادث تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان فى حادث تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الدائرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من المريوطية للمتجه ألى المعادى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .