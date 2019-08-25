شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "كلام ستات": عجوز يجمع 4000 قوقعة ويقدمها لزوجته تعبيرا عن حبه لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن السيدات تحب الهدايا، وهناك الكثير من السيدات يحببن الهدايا القيمة أو غالية الثمن، كما أن هناك سيدات لا تفرق معها ثمن الهدية أو قيمتها فى شيء ولكن موعد الهدية الفارق فى الأمر.
وأضافت الإعلامية شريهان أبو الحسن خلال تقديمها برنامج كلام ستات رفقة الفنانة نهال عنبر، والفنانة هيدي كرم، أن هناك زوج فى نيوزيلندا قدم هدية غريبة من نوعها لزوجته بمناسبة زواجهما، لأنها تحبه كثيراُ.
وتابعت شريهان أبو الحسن، أن الزوج قدم لزوجته هدية عبارة عن 4000 قوقعة من البحر، وظل يجمع فيها لفترة طويلة، موضحة أن الزوج زين منزل الزوجية بتلك القواقع تعبيراً عن شدة حبه لزوجته.
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