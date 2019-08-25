أبوالخير مصطفى رئيسا للمعلومات والتوثيق وعبدالعاطي صديق مديرا للزراعة بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أبو الخير مصطفى محمد سرحان ، مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنيا للعمل رئيساً للإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، وذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 860 لسنة 2019. وأصدرت وزارة الزراعة ، القرار الوزارى رقم 981 لسنة 2019، بتكليف المهندس الزراعى، عبدالعاطى صديق احمد حسن – مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بسوهاج للعمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة المنيا.

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