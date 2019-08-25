شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمدن الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بعدد من الوحدات المحلية بمدن الجيزة عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ضمن الموجة التى تنفذها المحافظة.، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالجيزة. Advertisements ونفذت مديرية الزراعة بالجيزة والوحدات المحلية وقوات الشرطة حملة إزالات تعدي على الأرض الزراعية بناحية المنصورية بمركز منشأة القناطر حالتى تعدى بمساحة 4 قراريط، وكذلك إزالة أسوار مخالفة بقرية عرب التل بمدينة الحوامدية وأخرى بالبدرشين. وقال الدكتور أنور عيسى مسعود وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، إن ذلك يأتى للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وإزالة التعديات على الأرض الزراعية تحت إشراف المحافظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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