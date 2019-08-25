"شبورة في البلاتوه".. تفاصيل حريق أستوديو قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة رجال الشرطة عن ملابسات حريق محدود اندلع في أستوديو قناة النادي الأهلي، مساء الأحد.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من النجدة بتصاعد أدخنة من مبنى قناة فضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد عوض رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي، وتبين وقوع ماس كهربائي في "مشترك" في أثناء عرض أحد البرامج، مما تسبب في توقف البث دون أي خسائر.

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وأشارت المعاينة إلى أن الماس تسبب في شبورة من الدخان انقطع بعدها البث داخل "البلاتوه"، سرعة تدخل أفراد الأمن الإداري بطفايات الحريق حال دون تفاقم الأمر تحت إشراف قطاع الحماية المدنية.

بدوره،نفى محمد العدل رئيس قناة الأهلي، ما يتردد عن حدوث أزمات أو إصابات بين العاملين في القناة لا أساس له من الصحة، موضحا أن الماس الكهربائي تسبب في توقف برامج القناة المباشرة في تمام السابعة وعشر دقائق مساء الأحد.

واختتم تصريحاته: "المسؤولون عن الكهرباء وفنيو مدينة الانتاج الإعلامي سيطروا على الموقف، وسيتم عودة برامج الهواء في الحادية عشر من مساء اليوم".