مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو ضرب "طفل الشرقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني عن ملابسات مقطع فيديو تداوله البعض على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر من خلاله مشاجرة بين طفلين، واعتداء والد أحدهما على الطفل الآخر وطرحه أرضاً بطريقة عنيفة، مما أدى إلى إصابته.

وقال المصدر إن التحريات إشارت إلى حدوث مشاجرة بين طفلين "سنيهما 9 سنوات" يقيمان بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، واعتداء والد أحد الأطفال على الطفل الآخر على خلفية المشاجرة، مما دفع والد الطفل المعتدى عليه بتحرير محضر بالواقعة.

أكد المصدر أن قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر أنه أثناء تدخله لفض المشاجرة بين الطفلين حدثت إصابة الطفل المشار إليه.