النيابة تعاين موقع مقتل أمين شرطة بمصر القديمة.. وتتحفظ على الكاميرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول لمعاينة موقع مقتل أمين شرطة على يد مسجل خطر بمحيط مسجد عمرو ابن العاص في مصر القديمة.

وتحفظت النيابة على الكاميرات المحيطة بموقع الحادث لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

ويستمع فريق آخر من النيابة لأقوال شهود العيان ممن تواجدوا بموقع الحادث.

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ومن المقرر أن تباشر النيابة التحقيق مع المتهم مساء اليوم الأحد.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل أمين شرطة بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن المتهم غافل أمين الشرطة ووجه له عدة طعنات أسفرت عن وفاته في الحال.