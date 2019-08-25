25 سبتمبر.. انطلاق المؤتمر العام لـ"المحامين" بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
تعقد نقابة المحامين، مؤتمرها العام السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، بمدينة الغردقة تحت عنوان "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة" خلال الفترة من 25-28 سبتمبر المقبل
وأوضحت النقابة، في بيان =الأحد، أن قيمة الاشتراك 1000 جنية، شاملة الإقامة والإعاشة وحقيبة المطبوعات، تسدد عن طريق النقابة الفرعية المختصة للمسددين لاشتراك 2019، وفقا للأعداد المخصصة لكل نقابة فرعية.
ولفتت النقابة إلى أنها لن تقبل الاشتراكات غير الواردة عبر النقابات الفرعية، على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل آخر موعد لتسليم الاشتراكات.
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