مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 4 متهمين حدث بقضية "الصفافير" وأمن الدولة تستأنف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 4 متهمين حدث بقضية "الصفافير" وأمن الدولة تستأنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الجنايات المنعقدة اليوم بمجمع محاكم طرة إخلاء سبيل أربعة متهمين حدث بتدابير إحترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية "الصفافير" والمتهمين هم كل من عمر محمود رزق، أحمد عبدالفتاح إبراهيم، شيماء خليل سليمان، رمضان نادى صلاح.

وقررت نيابة أمن الدولة الاستئناف على القرار وتم تحديد جلسة غدا الاثنين أمام الدائرة ٣١ جنايات لنظر الاستئناف.

حيث أن المتهمين مقبوض عليهم فى غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي اطلقها معتز مطر علي إحدي القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم.