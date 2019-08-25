مصر | ننشر مرافعة النيابة العامة في رشوة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مرافعة النيابة العامة في رشوة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري لمرافعة المستشار أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المعروفة إعلاميا برشوة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين .

قال ممثل النيابة في مرافعته وجاء فيها : لم أجد كلمات أبدأ بها حديثي ، ليس هذا ضربا من تضخم ولا تهويل، وإنما هى قولة حق وصدق، أمعنت الفحص فى أوراق الدعوى، وأوغلت السير فيها، لم أترك رواق وإلا قصته، ولم أترك طريقا وإلا سلكته، فعثرت مشاهد الحزن والألم خطاى، إلا إنها لم تمنعنى من بلوغ مبتغاى.

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وعن وصف حال المتهمين قالت النيابة : فلأحلام وطنهم هم سارقون، ولعهدهم وأمانتهم هم خائنون، باعوا الهدى فاشتروا الضلالة، أكلوا السحت، فتنعموا بالرشا، وتلذذوا بالمنكرات .

أوضح ممثل النيابة أن القضية عبارة عن فريقين، فريق للعيش طامح، وآخر له سارق، فريق للحق أمل، وأخر له منكر، فريق للعدل راغب وآخر عليه مستكبر، من ينصب ميزان العدل؟ .. أضاعُ الحق بينهما، هيهات هيهات، العدل آت أت، مادامت منصتكم عالية تبلغ عنان السماوات، لا يعتليها إلا من أتى الله بقلب سليم، فانطقه الحق المبين.

وجاء فى المرافعة : ثلة سرقت وطننا العظيم، عصابة الباطل تلك، قد تزعمها رجل كان فى عليين، مكنه الله فى الأرض، من الله عليه بمنصب لا يقل شرفا ووقارا، رئيسا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أمين على أقوات العباد فأبى إلا ان يخون حيث ائتمن، يغدر حيث عوهد، وقرين سوء، لم يرض إلا بالدنية، عينه مساعدا له، ظاهر الامر موظف رفيع وحقيقته سمسار ، وآخران مستشاران لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الأول مستشار للاتصال السياسى، والثانى مستشار إعلامى، فاق كل منهما سوئه، فلم يكونا إلا جشعان للسحت جامحان.