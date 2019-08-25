مصر | 23 سبتمبر.. النطق بالحكم في قضية رشوة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 سبتمبر.. النطق بالحكم في قضية رشوة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة الشركة القابضة للصناعات الغذائية " بوزارة التموين".

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أمر بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القباضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أددائه أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكذا طلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات، وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.