أخبار مصر | يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعدّ المرض من الابتلاءات الكثيرة التي يتعرض لها الإنسان في جسده وخلال حياته، خصيصًا أنه عادة يُسبب الألم وربما العجز في كثيرٍ من الأحيان، وعلى الرغم من أن المرض من التجارب الصعبة في الحياة، لكنه امتحان للإنسان لمعرفة مقدار صبره وقوة إيمانه، لكن عندما يأتي المرض بعجز عن العمل للحصول على لقمة العيش للأطفال فهذا أصعب بكثير.

هكذا يكون بسام محمود يبلغ من العمر 43 عاما، تعرض بسام منذ عدة سنوات لحرق كبير أدى إلى عجز بذراعيه، يعاني من الدرن، ولديه مرض بالصدر يمنعه من الحركة والنزول للعمل مما أدى به إلى أن يلتزم المنزل وعدم الخروج منه.

كان بسام يعيش حياة أسرية بسيطة مثله مثل أناس كثيرون في منزل بالإيجار مع زوجته وأولاده لكنه بعد مرضه ومكوثه في المنزل أدى به إلى بيع أثاث منزله بالكامل ليصرف منه على أسرته

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انتقل بسام للعيش مع والدته في غرفتها الوحيدة التي تملكها بعد أن تم بيع أثاث منزله بالكامل، لتنفق والدته هي عليه وعلى أسرته.

تفترش والدته في مكانها منذ أعوام كثيرة، تبيع ملابس وقطع صغيرة لتقتات بها هي وولدها وزوجته وأحفادها.

أجرى بسام الكثير من الإجراءات للحصول على معاش يطعم أولاده به لكن رفضت وزارة الصحة صرف معاش له بداعي أنه لايستحق.

يطالب بسام بالحصول على معاش وصرف بطاقة تموينية له لمواصلة الحياة مع أولاده.