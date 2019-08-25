أخبار مصر | برلماني: دعوة فرنسا لمصر في قمة الـ G7 جاءت بناءً على كاريزما الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: دعوة فرنسا لمصر في قمة الـ G7 جاءت بناءً على كاريزما الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعوة مصر للمشاركة في قمة الدول السبع الكبرى G7، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، أن دعوة فرنسا لمصر للمشاركة في القمة، جاءت نتيجة لشخصية وكاريزما الرئيس السيسي، بالإضافة إلى قوة مصر ومكانتها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها رئيسًا للإتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن الرئيس لا يمثل مصر فقط بل أفريقيا بأكملها في مختلف القضايا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المشاركة ليست الأولى من نوعها فالرئيس السيسي شارك من قبل في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، والقمة العربية في تونس، والقمة العربية في مكة المكرمة، قمة مجموعة العشرين في اليابان، القمة الأفريقية الأمريكية في موزمبيق، مؤكدًا ان مصر أصبح لديها علاقات قوية مع مختلف دول العالم، خاصةً بعد ٣٠ يونيو التي جعلت لمصر شخصية مستقلة أمام العالم.

وانطلقت أمس السبت، بمدينة بياريتز الفرنسية، قمة مجموعة السبع الكبرى والتي تضم كلا من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، وكندا.