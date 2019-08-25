أخبار مصر | الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على ملعب كرة قدم بمدينة كركوك في العراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على ملعب كرة قدم بمدينة كركوك في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق، اليوم الأحد، ما أسفر عن وقوع ٦ قتلى على الأقل وإصابة ١٠ آخرين.

وأكد الأزهر أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم الذي يتنافى مع كآفة المبادئ الإنسانية والإسلامية، والذي أدى لمقتل وإصابة الكثير من المدنيين والأطفال الأبرياء، يبرهن على ضعف تلك الجماعات الظلامية المارقة، ويفضح كذب التصاقهم بالإسلام.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله ـسبحانه- أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.