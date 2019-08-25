أخبار مصر | الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر" مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة في بيان لها الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي .

من ناحية أخرى عقدت قيادات وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة الخطة البحثية والدعوية في قضايا التجديد ، ودراسة الأمور المستجدة دراسة علمية عصرية واعية مستنيرة ، ومناقشة الاستعداد للمؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية"، الذي سيعقد يومي الأحد والاثنين ١٥ , ١٦ من سبتمبر المقبل.

وقالت الأوقاف في بيان لها: إن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يتناول قضية في غاية الأهمية أن الدين لا يقام إلا في وطن آمن مستقر يحمله ويحميه ولابد من إعلاء‏ المصلحة الوطنية العامة على المصالح الخاصة، كما أن بناء الدول مرهون بالجد والاجتهاد في العمل والإنتاج ، فعلى الإنسان أن يجتهد ويخلص في عمله، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل البحثي الجاد لتجديد الخطاب الديني، كما أكد أنه سوف سيتم عقد دورة تدريبية بعنوان "أسس البحث العلمي وتحقيق التراث” لصقل مهارات الباحثين في كتابة الأبحاث العلمية".