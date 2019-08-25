أخبار مصر | برلماني: مشاركة السيسي في قمة "الدول السبع" تؤكد قيمة ومكانة مصر بالعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مشاركة السيسي في قمة "الدول السبع" تؤكد قيمة ومكانة مصر بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قمة الدول السبع الكبرى بفرنسا والتي تستمر على مدار ٣ أيام، تؤكد قيمة مصر بين الدول الكبرى، مما يعزز مكانتها إقليميًا وعالميًا على نحو غير مسبوق.

وأشار "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، إلى أن هذه القمة تبحث عدد من القضايا الاقتصادية والتحديات المالية ذات التأثير على الاقتصاد العالمي، بجانب مكافحة عدم تكافؤ الفرص صحيا وتعليميا، ومعالجة عدم المساواة البيئية، الأمن ومكافحة الإرهاب، والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أن القمة تناقش قضايا مكافحة العنف والتمييز، وإتاحة التعليم، وتمكين المرأة اقتصاديا وريادتها.

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وأوضح عضو مجلس النواب أن السيسى يسعى من خلال هذه المشاركة أن يؤسس لوحدة الدول الأفريقية وأن يخلق صوتًا قويا للقارة بين دول العالم، مؤكدًا أن الرئيس يؤمن بأن وحدة دول القارة هى الهدف الأساسى لخلق مكانة لها بين مختلف الدول.

وانطلقت أمس السبت، بمدينة بياريتز الفرنسية، قمة مجموعة السبع الكبرى والتي تضم كلا من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، وكندا.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناقش القمة على مدار ثلاثة أيام.