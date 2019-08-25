شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد أكثر من 15 ألف متر وإزالة 35 حالة تعدي على أراضي زراعية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ حي ثان المنتزع بالإسكندرية بقيادة الدكتور ياسر الجندي، رئيس الحي، الأحد، حملة فورية مكبرة للتصدي لمخالفات التعديات على أراضي الدولة، بالتعاون مع مديرية الأمن، وذلك في ضوء مجابهة شتى أنواع المخالفات بنطاق محافظة الإسكندرية.

أسفرت الحملة عن قيام وحدة التدخل السريع بالحي، بتنفيذ الإزالة الفورية لعدد 35 حالة تعدي على أراضي زراعية تابعة لإدارة المعمورة الزراعية بجمعية القرية النموذجية وجمعية الناصرية بحوض نيازي، وذلك على مسطح 15530 م2.

وقال «الجندي» في تصريحات صحفية، إنه تم تسليم الأرض خالية من أية تعديات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة، وذلك في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.