شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية وشعبية لشهيد البحيرة في شمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي مدينة الرحمانية بالبحيرة جثمان الشهيد «محمود محمد أبوالفتوح ندا»، مجند بالقوات المسلحة، والذي استشهد في حادث إرهابي بشمال سيناء.

شارك في الجنازة اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، وهشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة، ومصطفى صالح، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، وعبدالعزيز أحمد، مدير المركز الإعلامى، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز المحمودية والرحمانية.

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وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في المسجد البحرى بمدينة الرحمانية، وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بالإرهاب، منها «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله» و«لا لا للإرهاب»، وطالبوا بالقصاص من الإرهابيين القتلة.

وأكد أحمد محمد، جار الشهيد، أن الشهيد خريج كلية التربية الرياضية، ووالده يعمل موظفا بمجلس المدينة، ووالدته أخصائية اجتماعية بمدرسة ثانوية، وهو أكبر إخوته، وله شقيق وشقيقة أصغر منه، جميعهم من أسرة طيبة ويشهد لهم الجميع بحسن الأخلاق.

وأكد «المحافظ» أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه، موجهًا لهم التحية عرفانًا لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، وكما وجه التحية لأبنائنا الصامدين على خط النار، رافضين أن تخضع بلادنا أو تنكسر، وأن تظل قوية صامدة إلى أبد الآبدين.

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد البحيرة فى شمال سيناء

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد البحيرة فى شمال سيناء

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد البحيرة فى شمال سيناء

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد البحيرة فى شمال سيناء

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد البحيرة فى شمال سيناء

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد البحيرة فى شمال سيناء

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد البحيرة فى شمال سيناء