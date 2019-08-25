شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تتقدم بشكوى لـ«الداخلية» بسبب اعتداء شرطي على مُعلمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنها تقدمت بشكوى عاجلة لوزارة الداخلية فيما نسب لواقعة اعتداء شرطى على إحدى المعلمات بإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الذي طلب التحقيق الفورى في تلك الواقعة ومحاسبة جميع المتسببين بها.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين، تواصل بالمعلمة صاحبة الواقعة للاطمئنان على صحتها والتأكد من حصولها على كافة الرعاية الطبية المطلوبة، والتأكيد على أنه لن يتم التغاضى عن الواقعة نهائيًا وسوف يتم رد اعتبارها بالشكل الملائم، وأنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك الاعتداء، سواء من مديرية الأمن ومن خلال وزارة الداخلية.