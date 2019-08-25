شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصري يحل لغز لماذا يصاب الشخص النحيف بالكبد الدهني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت عدة دراسات أن ٢٠% من مرضى الكبد الدهني هم أشخاص نحفاء، وأنهم يعيشون عمرا أقصر ويعانون مضاعفات أكثر من مرضى الكبد الدهني من أصحاب البدانة، وهو ما شكل لغزا لسنوات طويلة تتعلق بهذا المرض.

وفى سياق متصل، تمكن الفريق الطبي الذي يرأسه البروفيسور المصري محمد إسلام، أستاذ مساعد أمراض الكبد بجامعة سيدني، من حل لغز لماذا يصاب الشخص النحيف بالكبد الدهني، حيث استطاع عن طريق دراسة عمليات الأيض، وبكتيريا الأمعاء والمكون الجيني لهؤلاء المرضى ومقارنتها بقرائنهم من أصحاب السمنة، من اكتشاف أن هؤلاء الأشخاص لهم صفات مختلفة تماما، فهم لديهم مستويات أعلى من الأحماض الصفراوية وبروتين يسمى عامل نمو الخلايا الليفية (FGF19) وكلاهما يتدخل في عملية الهضم وحرق الدهون، وهو ما يفسر بقاءهم نحيفين، وهذا يشير إلى أن المرضى النحيفين الذين يعانون من الكبد الدهني قد يكون لديهم قدرة «مقاومة للسمنة»، والتكيف بشكل أفضل مع الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

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ويضيف البروفيسور محمد إسلام، في دراسة، حديثة نشرتها مجلة الكبد ذائعة الصيت، أن هذه الخصائص الإيجابية لم تحم هؤلاء المرضى من تراكم الدهون في الكبد، ويكمن السبب في أنواع البكتيريا التي تستوطن أمعائهم، وما تحمله من إنزيمات. فقد اكتشفنا بعض الاختلافات في تركيب التجمعات الميكروبية في القناة الهضمية لدى الأشخاص النحفاء وأصحاب الوزن الزائد من شأنها أن تؤثر على زيادة تخزين الكثير من الدهون في خلايا الكبد لهؤلاء المرضى. أيضا قد اكتشفنا ثمة اختلافات عديدة في التركيب الجيني لهؤلاء المرضى في جين يسمى TM6SF2 ما يجعلهم أكثر عرضة للكبد الدهني، رغم من نحافتهم. وتميل آليات التكيف الأيضي التي يتمتع بها مرض الكبد الدهني من النحفاء إلى الضياع في المراحل المتأخرة من المرض، وهذا يمكن أن يفسر لماذا هؤلاء المرضى لديهم نتائج مرض أسوأ مقارنة مع نظرائهم من أصحاب البدانة.

وأشار البروفيسور محمد إسلام إلى أن هذه الاكتشافات سوف تسمح لنا أن نطور علاجات للتحكم في الكبد الدهني تناسب كل شخص على حدة، وهذا ما نقوم به الآن.

واستطرد: «لم يكن كثير من الناس، بمن فيهم الأطباء، يولون اهتماماً كبيراً بالكبد الدهني حتى ثمانينيات القرن الماضي، لكن قد أصبح معروفا الآن أن الكبد الدهني يعد واحداً من أكثر الأمراض المنتشرة والتي يعاني منها أكثر من ربع سكان العالم وتعد مشكلة حقيقية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتطور المرض على مراحل، ولا يسبب عادة الحالات المعتدلة منه أي علامات أو أعراض، ولكن مع تطور المرض يتسبب في حدوث تليّف الكبد وإصابته بالسرطان، كما أن المصابين بهذا المرض عرضة أكثر من غيرهم لمشكلات داخل شرايين القلب، يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وينجم مرض الكبد الدهني غير الكحولي عن تخزين الكثير من الدهون في خلاياه وغالبا ما ترتبط الإصابة به بمرض السمنة، ولا يوجد له علاج حتى الآن».