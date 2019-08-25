شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» توضح سبب إنزال علم «قايتباي» من الساري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول في قلعة قايتباي بالإسكندرية إنه يجرى حاليا تجهيز علم جديد لتركيبه على السارى الموجود أعلى قمة المبنى بديلاً عن العلم الذي تهالك بفعل العوامل الجوية وتم إنزاله، مشيرا إلى أنه سيجرى تركيبه خلال يومين على الأكثر.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تداولوا صورا لقلعة قايتباى بدون العلم، معبرين عن استيائهم الشديد لما اعتبروه «تنكيسًا» لعلم مصر الموجود على أهم رمز من الرموز الأثرية في الإسكندرية والأثر الإسلامى الوحيد المفتوح للجمهور.

وأضاف المصدر- في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أنه تم تدبير علم جديد على نفقة القلعة وسيتم تركيبه خلال يومين بدلا من العلم المتهالك، فيما تقوم وزارتا الآثار والإنتاج الحربى بعمل مقايسة لتصنيع 30 علما يتم تسليمها إلى القلعة لتكفى طيلة الموسم، مشيرا إلى أنه يتم تغيير العلم كل أسبوعين أو ثلاثة حسب العوامل الجوية والتيارات الهوائية والأمطار، خاصة أثناء النوات الشتوية والتى تساهم في تلف الأعلام بشكل سريع ليتم تغييره فوراً.

Advertisements

وأوضح أن حجم العلم كبير يصل إلى نحو 4 في 6 أمتار ويتم تركيبه أعلى السارى الموجود أعلى قمة المبنى ليكون محمولاً عليه، وذلك يتطلب تركيبه ظروف معينة تتمثل في هدوء في الرياح وعدم وجود عوامل جوية تحول دون التركيب حفاظاً على الأرواح.

وأشار إلى أن وضع علم مصر فوق قلعة قايتباي هو عادة تعود أن يراها المصريون في كل وقت وحافظ على استمراريتها وزارة الآثار متمثلة في قلعة قايتباى، لكن لا يوجد قرار أو نص قانونى ملزم بذلك.

وقلعة قايتباى أنشأها السلطان الملك الأشرف أبوالنصر قايتباي المحمودي في عام 1477 مكان منارة الإسكندرية القديمة عند الطرف الشرقي لجزيرة فاروس في أواخر دولة المماليك، وهي عبارة عن بناء مستقل طوله 150 مترًا ومكون من ثلاثة طوابق، الطابق الأول ذو الشكل المربع والثاني المثمن والثالث الدائري ويغطي قمة المنارة قبة ويعلوها تمثال الإله بوسيدون، إله البحار والمحيطات ذو الشوكة الثلاثية الشهيرة عند الإغريق، وكانت يزينها تماثيل من الرخام، والمنارة عموما مبنية بأحجار ضخمة للغاية وطريقة الإضاءة بها كانت تتم عن طريق كتلة هرمية أو متعددة الأضلاع من البرونز مثقولة بشكل متقن ذي سطح ناعم للغاية تعمل عمل المراّة معلقة وأسفلها موقد نيران، وتعكس الضوء المنبعث من النيران على امتداد حوالي 20 كيلو مترا في الماء لتهتدي به السفن القادمة للإسكندرية، وسُمْك أسوارها 4.5 متر.

ولأن قلعة قايتباي تعد من أهم القلاع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فقد اهتم بها سلاطين وحكام مصر على مر العصور التاريخية.