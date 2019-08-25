«تغيّبوا عن العمل».. «صحة الدقهلية» تُحيل 9 بمركز طب أسرة «بدين» للتحقيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الأحد، ٩ من العاملين بمركز طب الأسرة بقرية «بدين» للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.
وشدّد وكيل وزارة الصحة على ضرورة التواجد والتزام فريق العمل بالوحدة في أوقات العمل الرسمية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع من يقصر بعمله، وأوصى بحسن استقبال المرضى وتوفير الخدمة الطبية لهم وتعاون كافة العاملين لصالح العمل.
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