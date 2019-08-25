مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر أمنى القبض على المحامية منال ممدوح الطيبى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. وترجع خلفيات الواقعة إلى صدور حكم غيابى ضد المحامية المذكورة بالحبس شهر والكفالة 200 جنيه فى القضية رقم (412 / 2018 جنح ثان الشيخ زايد - التعدى على خادمتها بالضرب). وباستدعاء المحامية المذكورة لديوان قسم ثان الشيخ زايد في ضوء الحكم الصادر ضدها، وبعد الاطلاع على شخصيتها وطبيعة عملها، تم إحاطتها بالحكم المشار إليه وضرورة اتخاذ الإجراءات حيال القضية مع إحاطة محمد فائق "رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان" في حينه بتلك الإجراءات .

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