شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص نتيجة تصادم مروحية وطائرة صغيرة بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، مصرع خمسة أشخاص على الأقل جراء تصادم مروحية وطائرة صغيرة بجزيرة (ميورقة).

وذكرت الحكومة الإقليمية لجزر البليار الإسبانية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع في الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي وأن سلطات الطوارئ انتقلت إلى موقع الحطام، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ولم تعلن السلطات المزيد من التفاصيل حول الحادث بشكل فوري.