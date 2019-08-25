شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم تجديد مقامات الأولياء المبنية داخل المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول تجديد المقام المبني داخل المقابر، جاء نصه : " هل يجوز تجديد المقام المبنى داخل المقابر لولي من أولياء الله الصالحين؟".

وقالت دار الإفتاء: يستحب تجديد المقام المبني داخل المقابر لولي من أولياء الله الصالحين؛ لتيسير أمر زيارته على زواره، وحتى لا يندرس موضع قبره فتضيع معالمه على مريد زيارته، ولتمكين من أراد الجلوس وقراءة القرآن عنده.