شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يجوز قتل النمل والنحل؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، وجاء من بين الأسئلة ما سألته إحدى المتابعات حول: "هل هناك أنواع من الحشرات يجوز قتلها كالنحل والنمل مثلاَ؟".

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وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله مكرم فى هذا الكون وقال ولقد كرمنا بنى آدم، ومقتضى هذا لتكريم والتفضيل أن الإنسان فى هذا الكون وليس سيدا للكون كما يقول البعض وهذا يعنى أن كل ما خلق فى هذا الكون إنما خلق لراحة الإنسان".

وتابع عبد السميع:"هناك ضابط آخر وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل ما لا يؤذية أو أن يدمر شئ فى هذا الكون دون أن يكون فى تدميره معنى وهدف، ولذلك أجاز الشرع لنا أن نقتل 5 من الفواسق، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء:"النحل لا يؤذى للإنسان بل إنه مفيد للإنسان إفادة بالغة، والنمل إذا كان مؤذيًا جاز قتله لإيذائه لا لأننا نعاديه لذلك نقتصر فى قتله على ما يصرف أذاه"، قائلاً:"فلو أننا وجدنا مجموعة من النمل تضر المحاصيل الزراعية فهذه نقتلها، ولكن إذا كانت فى الجبل فلماذا نقتلها، وربما كان فى قتلها تدمير للبيئة، لأن هناك توازن البيئى أراده الله سبحانه وتعالى من خلقة هذه الحيوانات والحشرات ولو أننا اجتمعنا وقتلنا جنس كامل من الحشرات سيؤدى إلى اختلال التوازن البيئى".