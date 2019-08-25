"قيد الصحفيين" تعقد لجنة "المشتغلين" يومي 10 و11 سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، انعقاد جلستها للنقل إلى جدول المشتغلين، يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر المقبل، من رقم (1 - 185).

ويوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر من رقم (186 - 358)، في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.