"قيد الصحفيين" تعقد لجنة "المشتغلين" يومي 10 و11 سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، انعقاد جلستها للنقل إلى جدول المشتغلين، يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر المقبل، من رقم (1 - 185).
ويوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر من رقم (186 - 358)، في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.
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