مشادات بين حرس وزير الزراعة والصحفيين.. و"أبو ستيت" يتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وقعت مشادات بين حرس وزير الزراعة وعدد من الصحفيين، اليوم الأحد، ​ خلال حفل نقابة الزراعيين لتكريم أوائل كلية الزراعة.

جاء ذلك عقب محاولة الصحفيين التصوير خلال احتفال تكريم الأوائل.

وقدم الصحفيون، مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين بالواقعة، ما دفع النقيب ضياء رشوان، ووزير الزراعة عز الدين أبو ستيت للتعهد بحل الأزمة.