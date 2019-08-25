حنان موج في تجربة إذاعية جديدة على "راديو مصر" أول سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تطل الإعلامية حنان موج، عبر أثير "راديو مصر" بتجربة إذاعية جديدة تحمل اسم "المؤشرات السبعة"، وهو برنامج اقتصادي شامل، يناقش مستجدات مجتمع المال والأعمال في 7 قطاعات أساسية، هي (البنوك - البورصة - العقارات - السياحة - الصناعة - الطاقة - الاتصالات)، وذلك بدءًا من أول سبتمبر المقبل.

وقالت موج، في تصريحات لها، إن البرنامج المنتظر بثه خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في الثالثة عصرًا، سيقدم المحتوى الاقتصادي بلغة رجل الشارع، ودون إخلال بالمفاهيم الأكاديمية للاقتصاد عند أصحاب الاختصاص، مشيرةً إلى أن التنوع سيكون تيمة "البرنامج" الذي سينقسم إلي عدة فقرات، أولها استعراض موجز سريع لأخر مستجدات الاقتصاد، وتقديم خدمات تهم المواطن وتتماس مع حياته اليومية واحتياجاته الملحة، في إطار راق يتواءم ومستجدات الشارع المصري، كما يتم فتح حوار مباشر مع جمهور المستمعين فيما يتعلق بالمثار من القضايا المختلفة، لاستطلاع آراء الشارع بها.