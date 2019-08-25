محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: انطلقت منذ قليل فعاليات تكريم خريجي كليات الزراعة، بحضور وزير الزراعة ومندوب وزارة التعليم، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والنائب رائف تمراز عضو مجلس النواب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق حفل تكريم أوائل خريجي كليات الزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.