انطلاق حفل تكريم أوائل خريجي كليات الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
انطلقت منذ قليل فعاليات تكريم خريجي كليات الزراعة، بحضور وزير الزراعة ومندوب وزارة التعليم، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والنائب رائف تمراز عضو مجلس النواب.
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