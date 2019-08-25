إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 4 متهمين، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المتهمون المخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عمر رزق، وأحمد عبدالفتاح، وشيماء خليل، ورمضان نادي.

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.